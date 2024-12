Lanazione.it - Vertigine da alta classifica per gli Aquilotti. Prima del 2016 i giochi sarebbero stati fatti

Per comprendere quanto sia particolare questa stagione di Serie B, basti pensare che dall’anno dell’istituzione dei playoff nella stagione 2004/05 al-17, con un distacco tra terza e quarta superiore ai 9 punti, non sineanche disputati gli spareggi. Le prime trestate promosse direttamente. Da attuale terza in, con 9 punti di vantaggio sulle quarte (Bari e Cremonese), lo Spezia avrebbe avuto ben più di una speranza di raggiungere, allungando di un solo punto, quel traguardo, affiancandosi a Sassuolo e Pisa nella risalita nella massima serie. Attualmente, la possibilità di sfruttare quel segmento di regolamento, è stata modificata: ne servono 14, di punti. Ma se il campionato 24/25 continuasse su questo trend, non si faticherebbe concretamente addirittura a ragionare sulla mancata disputa dei playoff.