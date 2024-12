Gamberorosso.it - Un ingrediente segreto rende unici i dolci campani

Leggi su Gamberorosso.it

A Napoli il Natale ha un profumo ben preciso. È quello penetrante del pepe, misto alle note dell’anice, alla freschezza del coriandolo e al tono esotico delle noce moscata. E se a questo mix si unisce un tocco di cannella e qualche chiodo di garofano quel che si ottiene è l’autentico pisto napoletano: un'aromatica miscela che costituisce l'deidel Natale campano.Le spezie del Natale nel mondoPoco si sa sull’etimologia del termine pisto, probabilmente preso a prestito dal vocabolo spagnolo che indica una mescolanza confusa di parole, così come confuso è il miscuglio di spezie che aromatizza il Natale delle diverse parti del mondo: dall’anglosassone ginger bread, al tedesco lebkuchen, passando per il vin brulè diffuso lungo l’arco alpino o il francese pain d’épices, sono sempre le stesse spezie (cannella, chiodi di garofano, noce moscata, zenzero, cardamomo, anice stellato e talvolta le bucce di agrumi), ma dosate in maniera differente, a prestare i loro magici sentori ai prodotti che caratterizzano il Natale di ogni latitudine.