Un Gesù virtuale sta confessando i fedeli in Svizzera | il miracolodell’IA sostituirà il clero?

Un Gesù virtuale sta confessando i fedeli in Svizzera: il "miracolo"dell'IA sostituirà il clero?

Non c’è più religione. In principio era il Verbo. Ora è un algoritmo. Neanche la spiritualità è immune dall’invasione tecnologica. Laci ha portato in un mondo in cui i nostri peccati li giudicherà un ologramma formato. La storia è incredibile ma vera. Nella parrocchia Peterskapelle di Lucerna, il confessionale ha fatto un salto nel futuro: al posto del classico prete che, troverete un ologramma di, pronto a rispondere ai dubbi dell’anima in ben cento lingue. Non assolve i peccati, ma promette consigli e conforto. Come spiega la chiesa, ipossono avere un’esperienza intima e sacra con un Cristoche ascolta e risponde da dietro la grata di un classico confessionale. Non solo, ma grazie a uno schermo, tra i fori della grata è anche visibile il volto (presunto) del Figlio di Dio.