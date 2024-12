Lanotiziagiornale.it - Un crollo senza fine per la produzione industriale: a ottobre siamo al ventunesimo calo consecutivo

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Un, un bollettino di guerra per la nostra industria. L’Istat certifica che asi è registrato ildella. Secondo i dati Istat, nella media del trimestre agosto-il livello delladiminuisce dello 0,7% rispetto ai tre mesi precedenti. Al netto degli effetti di calendario, al’indice complessivo diminuisce in termini tendenziali del 3,6% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 23 contro i 22 di2023).Ilinteressa tutti i principali comparti. Rispetto al mese di settembre l’Istat rileva tra i principali raggruppamenti di industrie una dinamica mensile positiva per l’energia e i beni di consumo, mentre sono in flessione i beni intermedi e i beni strumentali.Soffrono tutti i comparti: soprattutto beni intermedi e strumentali“In termini tendenziali – spiega l’istituto di statistica- prosegue la lunghissima fase di contrazione dell’indice corretto per gli effetti di calendario.