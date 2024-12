Puntomagazine.it - Sednaya: Finiscono le ricerche nel ‘mattatoio’ siriano, nessun nuovo detenuto trovato

nel carcere simbolo della brutalità del regime di Assad non rivelano nuovi prigionieri, mentre i ribelli annunciano iniziative per perseguire i responsabili delle tortureLenel carcere di, situato a nord di Damasco e noto come il “mattatoio” per le sue atrocità, sono state ufficialmente concluse. Lo ha annunciato l’organizzazione di difesa civile siriana, i Caschi Bianchi, dopo aver completato una ricerca approfondita nel vasto complesso penitenziario, senza trovare nuovi detenuti o aree nascoste. Il carcere, simbolo delle brutalità del regime di Bashar al-Assad, ha visto migliaia di prigionieri, molti dei quali sono stati sottoposti a torture e maltrattamenti.Lenei dettagliSecondo quanto riportato dai Caschi Bianchi, che hanno coordinato le operazioni di ispezione, sono stati effettuati controlli sistematici all’interno dell’edificio e nelle aree circostanti.