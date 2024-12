Lanazione.it - Sciopero venerdì 13 dicembre, chi si ferma in Toscana: gli orari

Firenze, 102024 – Due settimane dopo l'ultima mobilitazione di Cgil e Uil, che risale al 29 novembre scorso, il 13è in programma unogenerale di 24 ore indetto dall’Usb, l’Unione sindacale di base, con l'adesione di Usb Pubblico Impiego e Fisi, la Federazione italiana sindacati intercategoriali. L'agitazione coinvolgerà numerosi settori pubblici e privati, con possibili disagi per i cittadini in tutta lae nel resto del Paese. Lointeresserà trasporti, scuole, sanità, uffici pubblici, raccolta rifiuti e molti altri servizi, con diverse modalità operative. Per quanto riguarda i trasporti, il ministro Matteo Salvini ha firmato l’ordinanza di precettazione che riduce a quattro le ore di. L’Usb non sembra però al momento di voler fare un passo indietro.