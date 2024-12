Napoli infortunio al ginocchio per Kvaratskhelia | l’esito degli esami

Leggi su Sportface.it

Brutte notizie per Antonio Conte e il suo, che perde un tassello fondamentale come Khvichaper le prossime settimane. Durante il match di domenica contro la Lazio, in seguito ad un contrasto di gioco, l’attaccante di nazionalità georgiana ha riportato un trauma distorsivo aldestro. Oggi il calciatore azzurro si è sottoposto adstrumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale.ha già cominciato l’iter riabilitativo, fa sapere il club campano in una nota.I TEMPI DI RECUPEROIlnon ha fornito informazioni sui tempi di recupero, che chiaramente possono variare a seconda dei casi e di come prosegue il recupero da parte del calciatore in questione. Restano però nell’ordine delle cose alcune settimane di stop forzato, conche tornerà a vestire la maglia azzurra solo nel nuovo anno solare.