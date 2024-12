Musiche di Bach e Telemann nella 'Chiesa degli Artisti' a Napoli

Leggi su Ildenaro.it

Ledi Johann Sebastiane di Georg Philippcostituiscono l’argomento principe del concerto del Coro Mysterium Vocis diretto dal Maestro Rosario Totaro e della Scarlatti Byzantine Sinfonietta, in programma a, giovedì 12 dicembre ( ore 20.30),di San Ferdinando. La «centrale piazza Trieste e Trento accoglie, infatti, l’evento speciale programmato, nell’approssimarsi delle festività natalizie, dall’Associazione Alessandro Scarlatti per rendere omaggio ai due grandi compositori, tra i maggiori rappresentanti del cosiddetto «barocco tedesco». Con Tommaso Rossi e Laura Pontecorvo, solisti al flauto traversiere, il concerto comincia con l’esecuzione della cantata «Nun komm, der Heiden Heiland» (Ora vieni, Salvatore dei miscredenti), scritta da Johann Sebastianper la prima delle quattro domeniche dell ‘Avvento ed eseguita per la prima volta il 2 dicembre 1714 a Weimar.