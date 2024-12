Ilfattoquotidiano.it - Mourinho rischia l’esonero al Fenerbahce. L’idea di alcuni tifosi della Roma: “Riportiamolo qui a giugno”

Quale futuro per José? Dopo il botta e risposta degli scorsi giorni con il rivale di sempre Pep Guardiola sulla legittimità delle Premier League vinte, il nome dello Special One è di nuovo sulla bocca di tutti. Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo AS, il portoghese si giocherà la panchina nella sfida di Europa League in programma giovedì 12 dicembre contro l’Athletic Club. L’indiscrezione ha stuzzicato la fantasia di moltigiallorossi. “Visto che ci siamo,qui a”, il commento più gettonato.Come noto, la(sua ex squadra) al terminestagione vedrà Claudio Ranieri diventare dirigente e uno dei suoi compiti sarà proprio scegliere il nuovo allenatore. I rapporti trae Sir Claudio sono ottimi, per questo moltigiallorossi sono affascinati dalla possibilità di quello che sarebbe un clamoroso ritorno dello Special One in Italia.