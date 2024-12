Mistermovie.it - Mister Movie | Il Primo Trailer di 28 Anni Dopo ci riporta nel mondo post-apocalittico di Danny Boyle

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Ildi 28 Years Later, il prossimo capitolo della celebre saga sugli zombie, è finalmente stato pubblicato, anticipando un’avventura carica di tensione e orrore. Diretto da, che torna alla guida della serieil successo di 28 Days Later del 2002, il film promette di espandere l’universo narrativo, esplorando nuove dinamiche in undevastato da una terribile epidemia.Un cast stellare e il ritorno di Cillian Murphyclass="wp-block-heading">Il film riunisce un cast d’eccezione, con protagonisti:Jodie Comer (The Bikeriders)Aaron Taylor-Johnson (Kraven il Cacciatore)Ralph Fiennes (Conclave)Jack O’Connell (Ferrari)Erin Kellyman (Solo: A Star Wars Story)Edvin Ryding (Young Royals).