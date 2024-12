Ilgiorno.it - Milano, mamma e figlia rapinate in auto: via orecchini, zaino e Rolex per 50mila euro

– La macchina che si ferma in mezzo alla strada. Scendono due uomini dal fisico imponente, coi volti coperti da passamontagna. Vanno dritti verso una Maserati Levante posteggiata in via Ramazzini, a Porta Venezia: dentro ci sono una cinquantunenne russa residente ae ladiciannovenne. I due riescono ad aprire la portiera lato passeggero e si impossessano di unoDior con un mini tesoro: due paia diDior per un valore complessivo di 36mila, unda 15mila, carte di credito e airpods. Poi la fuga su una Range Rover, non ancora rintracciatA dalla polizia. Le modalità fulminee del raid fanno pensare a un colpo mirato, magari preceduto da un pedinamento. Il colpo a Porta Venezia Stando a quanto ricostruito finora, alle 18.40 di lunedì 9 dicembre, madre ehanno accompagnato in via Ramazzini un ventiduenne e una ventenne, entrambi italiani, amici della diciannovenne.