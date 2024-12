Thesocialpost.it - Lukashenko choc: “Ho schierato decine di testate nucleari provenienti dalla Russia”

Il presidente bielorusso Alexanderha confermato pubblicamente che il suo Paese hadiversedi, alimentando così preoccupazioni internazionali sulla sicurezza globale. In una dichiarazione rilasciata all’agenzia di stampa BelTA,ha dichiarato: “Hodelle. Diversedi. Molti dicono che è uno scherzo e che nessuno hanulla. Sì, invece, lo abbiamo fatto“. Il presidente ha poi aggiunto che le parole degli oppositori, che sminuiscono la questione, dimostrano una comprensione errata della situazione. “Hanno trascurato il modo in cui le abbiamo portate qui“, ha sottolineato, implicando che le operazioni per il dispiegamento delle armisiano state condotte con discrezione e metodo.