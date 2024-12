Lettera43.it - Luca Cordero di Montezemolo all’attacco di Stellantis: «L’auto italiana non esiste più»

Perdila colpa della crisi delin Italia è interamente responsabilità di. L’ex presidente di Fiat e Ferrari, oggi presidente di Italo, ha parlato ai giornalisti del Resto del Carlino in occasione dell’inaugurazione della Italo Lounge nella stazione di Bologna che definisce lui stesso «uno snodo cruciale per il trasporto su rotaia». E alla domanda sunon si si è tirato indietro., anzi, è passato: «Due anni fa dissi chenonpiù. Ora è sotto gli occhi di tutti. La produzione cala ogni anno: siamo scesi sotto le 400 mila unità rispetto al milione e più di qualche anno fa».LEGGI ANCHE: Dopo Tavares, saranno la finanza o l’industria a risollevare?Operaio al lavoro in una fabbrica di(Imagoeconomica).