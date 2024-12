Zon.it - Lounge Bar a Parco Arbostella di nuovo nel mirino dei ladri: secondo furto in un anno

colpo deinella zona di, a Salerno. Ilbar “Kong Experience”, situato in piazza Antonella Russo, è stato nuovamente preso di mira, a poco più di undal precedente episodio. I malviventi, come già accaduto nell’ottobre 2023, hfatto irruzione nel locale, causando danni alla struttura.Nel primo, isi erano introdotti forzando le vetrate esterne, probabilmente utilizzando un flex, e una volta all’interno avevano sottratto circa 500 euro in contanti e alcune attrezzature elettroniche, per poi dileguarsi rapidamente. Al deconomico si erano aggiunte ingenti spese per riparare le vetrate danneggiate.L’amara sorpresa per i titolari del “Kong Experience” si è ripetuta, lasciando un senso di sconforto e la necessità di valutare ulteriori misure di sicurezza per proteggere il locale, inaugurato a maggio 2023, da nuovi raid dei