L’ipotesi dei cambi di deleghe

Il centrodestra non vuole un caso-Osimo bis. Ecco perché dopo il crollo della giunta Pirani nel Comune dei ‘senza testa’ nessuno, da Palazzo Raffaello a scendere, pensa di creare un solco a rischio-crepa nel comune capoluogo delle Marche. Niente dimissioni e niente siluramenti, ad Ancona e altrove. Almeno per ora. Piuttosto un rimpasto delle, per quello delle pedine eventualmente se ne riparla tra 6-9 mesi, poco prima o subito dopo l’estate. Al Carlino l’assessore Bertini, al centro di polemiche incrociate che coinvolgono anche la maggioranza di centrodestra, ha confermato l’intenzione di andare avanti per la sua strada. Qualora il sindaco Silvetti ritenesse di dover modificare l’assetto della sua squadra, lo ripetiamo, lo scenario più plausibile sarebbe una modifica delle