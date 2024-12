Sport.quotidiano.net - L’Inter Miami cerca Neymar per ricomporre la coppia con Messi

si starebbe muovendo sul mercato provando il colpaccioJr. Il contratto del brasiliano va in scadenza a giugno 2025 e, a causa dell’esperienza sfortunatissima all’Al-Hilal (sette partite giocate per un gol segnato in un anno e mezzo), potrebbe non essere rinnovato o addirittura risolto a gennaio. Attualmente, O’Ney non è nemmeno tesserato dal suo club per giocare nella Roshn Saudi League e nella AFC Champions League e la possibilità di approdare negli Stati Uniti al fianco delfarebbe gola. Il presidente del club della Florida, Jorge Mas, ha confidato al sito Givemesport il suo interesse per il 32enne, ex attaccante del PSG. Tra l’altro, un suo eventuale arrivo in America potrebbe riformare il celebre tridente “MSN” del Barcellona (, Suarez e, appunto,) di cui tutti gli appassionati si sono innamorati.