Ilnapolista.it - L’assalto dei tifosi del Deportiva Minera per il match contro il Real: «Amici che pensavo fossero morti mi chiedono i biglietti»

Leggi su Ilnapolista.it

Ad inizio gennaio ilMadrid giocherà i sedicesimi di Copa del Rey in casa del Club. I dettagli riguardanti la data e l’orario della partita devono ancora essere definiti a causa di diversi fattori da risolvere. Innanzitutto, è necessaria una coordinazione con il programma del FC Cartagena, poiché il team albinegro sta per affrontare il Leganés, che richiede almeno un giorno di differenza tra entrambe le partite. Un altro fattore è il timing della partita di campionato Valencia-Madrid, che è provvisoriamente fissata per il 2 o il 3 gennaio.In un’intervista esclusiva, il centrocampista dellaJavi Vera ha confessato che ilMadrid era l’avversario desiderato nello spogliatoio: «Abbiamo vissuto un momento esaltante, tutti sono saltati in piedi senza sosta.