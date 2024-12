Calciomercato.it - “Improbabile che vada alla Juventus”: l’annuncio che spiazza Giuntoli

Per uno dei potenziali obiettivi della, arriva la frenata improvvisa: colpo di scena e doccia gelata per il direttore tecnicoAltro appuntamento cruciale in vista, per la, che dopo quattro pareggi consecutivi da campionato e coppa deve provare a tornare a vincere, ma non sarà di certo facile per i bianconeri, visto l’avversario che li attende in Champions League. A Torino, sbarca il Manchester City di Pep Guardiola, ostacolo piuttosto alto da superare, ma cruciale per coltivare ambizioni di qualificazione al prossimo turno.“che”:che-Calciomercato.it (fonte: © Ansa)Larecupera Cambiaso, Douglas Luiz e McKennie per la sfida con gli inglesi e inizia a vedere la fine del tunnel della grave emergenza infortuni.