Movieplayer.it - Il trailer di 28 anni dopo è monumentale. E dentro c'è tanto The Last of Us

Leggi su Movieplayer.it

Ildi 28è l'esempio perfetto di come una saga horror assente al cinema da più di due decenni debba essere proposta sia ai fan che a chi non la conosce già Nella vita vera c'è voluto un po' meno tempo, "solo" 23, ma alla fine il sequel di 28 giornie 28 settimanesta per diventare realtà con 28. Un film che, oltretutto, servirà come primo capitolo di una nuova Trilogia il cui sequel, 28 Years Later II: The Bone Temple, è stato girato in contemporanea alla prima parte diretto non da Boyle, ma da Nia daCosta (il nuovo Candyman, The Marvels). Per un sacco di tempo le due menti dietro il film che nel 2002 ha contribuito a rilanciare i film di zombi anticipando di .