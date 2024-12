Ilnapolista.it - Il tennis oltre i top 100 è un incubo: “giocatori soli che passano il tempo a capire se possono permettersi di perdere la prossima partita”

Charlie Eccleshare ha recensito su The Athletic il libro pluripremiato di Conor Niland “The Racket”, che racconta benissimo la realtà deiti fuori dall’élite. Una specie di Vietnam ai più sconosciuto. Niland è il capitano irlandese di Coppa Davis, ma il suo impiego principale è presso una società immobiliare. E’ stato all’apice della carriera numero 129 del mondo e non è mai andatoil primo turno in un major. Dice che questo libro è il contraltare di Open di Agassi.Dice che ilè uno sport incompreso: circa 100 uomini e donneguadagnarsi da vivere dignitosamente ogni anno mentre migliaia di altri giocano per una piccola ricompensa. Insomma fanno la fame. E’ “una gerarchia brutale”.“Niland – scrive The Athletic – dipinge un vivido quadro. I pari di Niland bramano sostegno e successo, mentre gente come Agassi e Sampras occupa un altro universo; ricorda Agassi circondato a un torneo da così tanti parassiti che accetta un bicchiere d’acqua che in realtà non vuole, solo per dare loro qualcosa da fare”.