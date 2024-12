Butac.it - Goldrake e l’orchestra di Dudamel

Oggi un po’ di leggerezza! Ne abbiamo bisogno: trattare sempre notizie pesanti – specie quando ancora ci tocca parlare di vaccini e pandemia – stanca, logora, per cui oggi cerchiamo di parlare d’altro.C’è un video che sta circolando su svariate piattaforme social, è diventato virale, ed è molto scenografico. Anche io l’ho guardato con estremo piacere, ma già dopo meno di trenta secondi ho capito che quanto stavo osservando non era corretto.Il video, in cui si vede un’orchestra suonare la colonna sonora di, è questo:Ma siamo di fronte a un montaggio, e lo si capisce sia guardando con attenzionesia notando quanti passaggi non sono altro che le stesse scene ripetute. Sia chiaro, la pagina social che ha rireso virale questo montaggio l’ha fatto per puro amore versoe non per monetizzare o attirare like: si tratta di un appassionato di retrogaming senza alcuna malafede, anzi.