Dl Ambiente, oggi la fiducia alla Camera: la privatizzazione dell'acqua esce (per rientrare), trivelle più vicine alle spiagge

Dopo una serie di ostacoli (e blocchi) in Commissione, discussioni molto accese su alcuni emendamenti controversi presentati dmaggioranza (e poi accantonati) e bocciature a raffica di quelli dell’opposizione, il dlarriva all’esame della. Il decreto, sul quale il governo ha posto la(e si tratta del 75° caso nel giro di due anni, ndr), lo scorso 5 dicembre è stato approvato al Senato con 93 voti a favore, 59 contrari e nessun astenuto. Dovrà essere convertito in legge entro il 16 dicembre.Nel testo che arriva a Montecitorio non c’è più l’emendamento presentato da Adriano Paroli (Forza Italia) e che apriva le porte, consentendo l’ingresso di capitali privati nelle società in house che gestiscono le risorse idriche. Una proposta che, però, come già anticipato dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, verrà ripresentata nella legge finanziaria “previo approfondimento tecnico con il ministro dell’, Pichetto”.