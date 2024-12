Formiche.net - Così l’industria Usa punta alla leadership sui droni nel settore della Difesa

stanno rivoluzionando la conduzione delle operazioni militari, ma senza protocolli di gestione comuni il loro impiego rischia di rappresentare un ostacolo all’interoperabilità. L’ingegneria modulare, i bassi costi di produzione e la progettazione di diverse configurazioni operative stanno portando, come sovente accade quando una nuova tecnologia fa il suo ingresso sui campi di battaglia,proliferazione di centinaia di tipi diversi di Uav. Mentre le Forze armate di tutti i Paesi (tra cui l’Italia) si apprestano ad acquisire e integrare inelle proprie dottrine militari, il rischio è che questa abbondanza di modelli abbia riflessi negativi sul fronte dell’interoperabilità, sia interna agli eserciti stessi sia tra eserciti alleati. In questo contesto si inserisce l’iniziativa lanciata da Rheinmetall, società tedesca leader nelterrestre, con l’azienda statunitense Auterion, specializzata nello sviluppo di software, chea realizzare un’architettura unica per l’impiego dei sistemi a pilotaggio remoto.