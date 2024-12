Spazionapoli.it - Conte ha un sogno di mercato, svelato il nome dell’attaccante: è un top europeo

Leggi su Spazionapoli.it

Antoniostarebbe spingendo per portare al Napoli un attaccante top in Europa: è il grandedel tecnico leccese per rinforzare la squadra I dati offensivi del Napoli dopo 15 giornate di campionato e 3 gare giocate in Coppa Italia (prima dell’eliminazione), sono sicuramente insufficienti. Delle big di Serie A, gli azzurri hanno il settimo attacco con appena 21 gol, ben 17 di differenza dall’Atalanta prima. Un dato inquietante, di sicuro il peggiore da quando Antonioè diventato un allenatore top del nostro campionato.E’ impensabile avere le stesse reti del Parma, tredicesimo, ed essere la miglior difesa con Juventus e Fiorentina non può di sicuro bastare. Il reparto offensivo langue, latita di occasioni ed è sempre più macchinoso e prevedibile. Dopo la doppia sfida con la Lazio è abbastanza sicuro cheavrà iniziato a lavorare su questi aspetti durante gli allenamenti, ma applicare il tutto in partita è ben diverso.