Ciclismo, elezione del nuovo presidente del Comitato Toscano

Firenze, 10 dicembre 2024 – Domenica prossima 15 dicembre presso il Forum della Banca Alta Toscana a Vignole di Quarrata in provincia di Pistoia, si svolgerà l’assemblea delle società toscane della Federazione Ciclistica Italiana. Non ci dovrebbero essere sorprese per l’delin quanto l’unico candidato per tale ruolo, è l’avvocato civilista fiorentino Luca Menichetti, ex corridore, quindi giudice di gara nazionale, poi componente della Corte Sportiva di Appello della FCI, ed infine nel suo passato, anche il ruolo di giudice sportivo regionale di. Nessuna sorpresa anche sul nome dei quattro consiglieri candidati, tutti della squadra di Menichetti, ovvero Massimo Fogli, Andrea Diolaiuti, Andrea Fefè, e lo sfortunato ex corridore Samuele Manfredi, promessa e talento delitaliano, vittima del grave incidente stradale nel 2018 che gli ha precluso la carriera come atleta.