Chi è Luigi Mangione, da mago della tecnologia all’omicidio del Ceo Brian Thompson

Roma, 10 dicembre 2024 – Si chiamaNicholas, il presunto assassino del Ceo del gigante assicurativo UnitedHealthcare,. Ha 26 anni ed è un ingegnere informatico italo-americano in un’azienda californiana. Nato nel Maryland, diplomato in una scuola privata e laureato all’UniversitàPennsylvania. E’ sempre stato un ragazzo brillante con un’istruzione eccellente, tanto che nessuno si sarebbe mai aspettato un epilogo di questo tipo. Cresciuto con cinque fratelli e con la famiglia in Maryland. I genitori, ricchi e famosi, vivono a Towson, ma con loro, a quanto pare,aveva deciso di interrompere i rapporti. Dai post pubblicati su X, persone vicine agli avevano inviato messaggi pubblici in cui chiedevano dove fosse. I suoi familiari erano preoccupati perché non avevano sue notizie da mesi.