Calenzano, "Vincenzo Martinelli prima dell'esplosione ha fatto un balzo indietro, accorgendosi di qualcosa"

(Firenze), 10 dicembre 2024 – Ha lo sguardo velato di dolore uno dei colleghi di, il primo morto accertato nella tragica esplosione al deposito Eni di. Con voce spezzata e occhi lucidi, racconta quegli attimi fatali. La diretta: tutti gli aggiornamenti sull’esplosione Il ricordo dideve essersi accorto di. Haunall’, come quando siamo di fronte ad una cosa che ci spaventa. Me lo ha raccontato un altro collega che era accanto a lui e che è stato da poco dimesso dall’ospedale. Il tempo di quele tutto è esploso”. Per lui, nessuna possibilità di scampo, purtroppo. Il collega, che lavora nella stessa azienda della vittima, prosegue il suo doloroso racconto: “Ho ricevuto una telefonata dalla figlia di, ieri.