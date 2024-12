Nerdpool.it - Boichi ospite al Napoli Comicon grazie a Star Comics

La super, disegnatore dell’amatissimo Dr.Stone, è pronta ad atterrare al, e in collaborazione con YLAB, l’autore coreano è pronto a far felici i suoi tanti fan italiani, prendendo parte all’edizione 2025 della kermesse partenopea – che si terrà dal 1° al 4 maggio 2025. L’autore presenterà il primo numero della sua nuova opera Super String: Marco Polo’s Travel to the Multiverse, cheporterà in fiera, oltre che con l’edizione regular, anche con una speciale variant cover. La serie, scritta da In-Wan Youn e composta da 4 numeri, vede protagonista – come lascia intuire già il titolo – proprio il leggendario Marco Polo che, per proteggere la sua famiglia, si ritrova catapultato in un mondo completamente diverso dal suo. Si tratta di un’opera che ha un perfetto mix di azione, mistero e nuovi universi, e che ha visto la collaborazione dell’editore giapponese Shogakukan con lo studio coreano YLAB.