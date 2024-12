Quifinanza.it - Beghelli passa a Gewiss che compra il 75% del capitale per 50 milioni di euro: prevista Opa

, azienda italiana conosciuta ai più per il suo salvavita, ha reso noto di aver firmato un contratto preliminare divendita conche prevede la cessione a quest’ultima del 75,04% delsociale. Si tratta, più nello specifico, della quota che fin qui ha fatto capo alla famiglia bolognese ai vertici dell’azienda, con ogni azione che verrà venduta al prezzo di 0,3375 per un controvalore totale di 50,6di. Al fine di perfezionare l’acquisizionedovrà promuovere un’Opa (Offerta pubblica d’acquisto) sulle rimanenti azioni di. In questo modo si potrà procedere a un delisting della società d’illuminazione e sistemi elettronici domotici e di sicurezza. Tra cedente e acquirente, inoltre, è stato firmato un accordo che regola la composizione del Consiglio di amministrazione della società.