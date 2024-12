Bayer Leverkusen-Inter probabili formazioni | Inzaghi ne cambia 5

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Torna la Champions League. La nuova edizione della competizione più prestigiosa del Vecchio Continente, arrivata alla vigilia della sesta giornata dell’inedita fase a campionato, vedrà una sfida che metterà di fronte i Campioni di Germania in carica e i Campioni d’Italia in carica. Ecco come Xabi Alonso e Simonestanno preparando la partita traNella serata di oggi, martedì 10 dicembre, alle ore 21, andrà in scena: partita valida per la sesta giornata della fase a campionato della Champions League 2024/25.Partita che, sulla carta, dovrebbe promettere spettacolo. Le Aspirine di Xabi Alonso, padroni di casa, sono reduci da cinque vittorie di fila tra campionato, coppa nazionale (l’1 a 0 ai danni deln Monaco) e Champions League.