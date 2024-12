Bayer Leverkusen-Inter ecco l’arbitro della gara

Leggi su Ilnerazzurro.it

arbitro. Dopo la vittoria per 3-1 sul Parma di venerdì sera a San Siro, l’Campione d’Italia si prepara a tornare in campo e questa volta per un impegno fondamentale; alla BayArena di, i ragazzi di Inzaghi avranno una grande occasione per mettere ancora più al sicuro il passaggio agli ottavi di finalenuova Champions League senza la necessità di passare dal Playoff e incrementare il bottino di 13 punti ottenuto finora. La Uefa ha reso noto il nome del direttore diper il match tra i Campioni di Germania e i nerazzurri scudettati, i cui precedenti con i coloriBeneamata fanno ben sperare.arbitro: dirige VincicA condurre le operazioni sul campoBayArena diè stato chiamato un fischietto esperto, che ha diretto l’ultima finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid e che risponde al nome di Slavko Vincic.