Affari tuoi Eleonora perde tutto per colpa del bambino | travolti dagli insulti a puntata finita | Guarda

Clamorosa delusione ad, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. La concorrente è, dalla Toscana, accompagnatrice dei bimbi dell'asilo sullo scuolabus. Con lei c'è in studio l compagno Yuri. "Futuro marito? Forse", sottolinea. "Non hai ancora chiesto la sua mano, non è questa la serata ma da stasera puoi pensarci", lo tranquillizza De Martino. La coppia parte con il pacco numero 19, rifiuta prima 33.000 e poi 17.500 euro convinti da un disegno "propiziatorio" del loro bimbo, a casa. Risultato: se ne vanno con soli 10 euro. E su X i telespettatori dopo laimpazziscono: "Smettetela di inseguire numeri improbabili e inventati, non servono a nulla! E sempre meglio l'uovo oggi che la gallina domani!", tuona un utente.