Anteprima24.it - VIDEO/ La mostra di Natale dedicata al Priore Mazza

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiCon l’arrivo della I Domenica di Avvento, Avellino dato ufficialmente il via alle celebrazioni natalizie con l’inaugurazione della tradizionalepresepiale, nella Chiesa dell’Immacolata e di San Biagio, in piazza Duomo.L’iniziativa, promossa dall’Arciconfraternita dell’Immacolata Concezione in memoria del compiantoGino, celebra il culto della Beata Vergine e la conservazione del patrimonio del tempio.Con un filmato di 7 minuti circa, in cui è racchiusa la serata dell’ 8 Dicembre,alla Regina Immacolata.La Celebrazione Eucaristica di S.E. Mons. Arturo Aiello, ha rappresentato il culmine della serata di ieri, in cui è avvenuto il conferimento del ministero dell’ accolitato, in una Cattedrale piena di fedeli.A seguito della Celebrazione, è avvenuto l’omaggio floreale del Vescovo ai piedi della Santa Vergine, vestita solennemente, con i successivi canti e suoni eseguiti dai zampognari.