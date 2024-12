Ventotene in arrivo 120mila euro per la gestione dei flussi turistici

Leggi su Ilfaroonline.it

, 9 dicembre 2024 – La Giunta regionale del Lazio presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università Luisa Regimenti, ha stanziatoal Comune diper ladi servizi pubblici essenziali legati al flusso turistico generato dalla riqualificazione dell’ex carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano, con un particolare focus sull’accoglienza e sull’accessibilità dei siti per le persone diversamente abili.Nello specifico, le risorse saranno destinate allae manutenzione ordinaria della struttura polivalente “Sala Convegni Umberto Elia Terracini” e degli impianti sportivi, a una specifica formazione del personale dell’amministrazione comunale per ladi eventi istituzionali, culturali e di accoglienza turistica, con particolare attenzione alla garanzia di accesso ai servizi per persone con disabilità, alla cura del decoro dei parchi e dei giardini, con particolare riferimento a quelli attigui ai siti storici, all’organizzazione di eventi culturali, scientifici, di valorizzazione delle tradizioni locali.