Lanotiziagiornale.it - Trump negli Usa riporta indietro le lancette dei diritti: espulsioni di massa per i migranti irregolari e stop allo Ius soli

Iuse guerra senza quartiere ai. Il presidente eletto Donaldsembra avere le idee chiare sui primi passi che dovrà seguire la sua amministrazione. In un’intervista a Meet the Press ha ribadito di “non avere scelta” se non quella di espellere chiunque si trovi illegalmenteStati Uniti, come promesso in campagna elettorale, affermando anche di voler mettere fineIus, alla cittadinanza per nascita sancita dal 14esimo emendamento della Costituzione.“Bisogna farlo, è una cosa molto dura da fare, ma devi avere delle regole, dei regolamenti, delle leggi. Sono entrati illegalmente”, ha detto, affermando che bisognerà prima “cacciare i criminali dal nostro paese, poi inizieremo con gli altri e vedremo come andrà”. Alla domanda su chi siano gli altri,ha risposto: “Gli altri sono altre persone oltre ai criminali”.