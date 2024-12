Movieplayer.it - The Bad Guy è la serie italiana più internazionale che possa esserci

Lo show Prime Video è un titolo di cui l'Italia aveva bisogno, perché in grado di parlare di noi e con il nostro linguaggio, ma in un modo nuovo e riuscendo anche ad essere appetibile all'estero. La difficoltà dietro la riuscita di un progetto come The Bad Guy rientra in uno di quei casi parossistici in cui si ritrova ad essere mascherata proprio dal risultato ottenuto. La vecchia regola di essere così tanto bravi a fare qualcosa da farla sembrare incredibilmente facile, anche se di facile non c'è proprio nulla. Eppure, per rendersene conto basta fermarsi un attimo ad analizzare i tanti livelli di scrittura della, gli obiettivi che riesce a ragiugere o, ancora più semplicemente, quanto il nostro panorama ha provato a fare qualcosa del genere e, di conseguenza, quanto ne avesse bisogno.