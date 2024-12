Thesocialpost.it - Terremoto a Caserta, residenti spaventati: scossa sentita anche a Napoli

Nella mattinata di oggi, 9 dicembre, unadiè stata registrata nella provincia di. I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) hanno rilevato l’evento alle ore 7:33 (ora italiana), stimando una magnitudo di 3.6 sulla scala Richter. L’epicentro è stato localizzato nel territorio di Roccamonfina, a una profondità di appena 2 chilometri.Laè stata percepita chiaramente non solo nelle aree limitrofe, main diversi quartieri di, suscitando preoccupazione tra la popolazione. Tuttavia, al momento, non sono stati segnalati danni a edifici né feriti.L’INGV, tramite il proprio sito ufficiale e il profilo sulla piattaforma X (ex Twitter), aveva inizialmente comunicato che erano in corso le verifiche per determinare l’entità del fenomeno.