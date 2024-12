Ilfattoquotidiano.it - Sul caso di Ramy Elgaml aspetto la fine delle indagini: in Rete leggo commenti da brividi

Ho apprezzato le parole del padre di, che nonostante la morte del figlio ha invitato tutti a cessare la violenza. Parimenti, devo manifestare il mio dissenso sulla decisione di evitare che i carabinieri transitassero nel quartiere, teatro di indicibile violenza ad opera di alcuni residenti. A mio parere i carabinieri non dovevano essere ritirati, per dimostrare che lo Stato c’è e che il rispetto della legalità è un bene prezioso in una società democratica.A nessuno e ribadisco nessuno dev’essere permesso di mettere a ferro e fuoco un intero quartiere. Mi astengo di commentare l’episodio funesto, se non per dire che mi spiace tantissimo che una giovane vita sia stata spezzata. Purtroppo, ahimè, durante la mia pregressa attività, ho visto tanti giovani deceduti per incidenti stradali o uccisi con arma da fuoco.