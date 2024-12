Movieplayer.it - Storia di Maria, la recensione: un dimenticabile film biblico a corto di ispirazione

Leggi su Movieplayer.it

Come da premessa, ildi D. J. Caruso racconta la vita della madre di Gesù prima della nascita del messia, in unche non offre particolari spunti né narrativi né a livello di messa in scena. Su Netflix. Dopo anni di preghiere affinché Dio gli conceda un figlio, Gioacchino riceve la visita dell'angelo Gabriele, che gli appare nel deserto per annunciargli che avrà una bambina, destinata a essere la madre del futuro Messia. In cambio, Gioacchino e sua moglie Anna dovranno far sì che la ragazza, che chiameranno, dedichi completamente la sua vita al Signore. Indi, il regno nel frattempo deve fare i conti con la dittatura di Erode, che sta annunciando il progetto di ricostruzione del Secondo Tempio, mentre moti di ribellione si agitano tra le fasce più povere della popolazione.