Iltempo.it - Sondaggio Mentana, tutti i partiti: quanto pesa la guerra Conte-Grillo

La maggioranza tiene ma perde qualche decimale, la sinistra non ne approfitta, il Movimento 5 Stelle alle prese con la sanguinosainterna che ha visto vincitore, almeno per ora, Giuseppesu Beppevede il segno meno. Sono alcuni elementi elersi dall'ultimorealizzato da Swg per il TgLa7 diretto da Enrico. Fratelli d'Italia, il partito guidato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, perde lo 0,3% dei consensi e si piazza così al 28,8%. Forza Italia è l'unica a guadagnare consensi. Gli azzurri ottengono lo 0,2% e in questo modo salgono al 9,2%.La Lega perde lo 0,2% e scende all'8,7%. Stabile il Partito democratico di Elly Schlein (22,4%). Come detto perde qualcosa il Movimento Cinque Stelle giù dello 0,2% (11,5%). Su Alleanza Verdi e Sinistra, che guadagna lo 0,2% e sale così al 6,9%.