Quotidiano.net - Siria, forze israeliane sono penetrate nel Paese. Torna l’incubo Isis, Biden: “Non permetteremo loro ritorno”

Roma, 9 dicembre 2024 – Scenario di grande instabilità in, all’indomani della presa di Damasco e dell’allontanamento di Bashar al-Assad, il presidente-padrone delche lo controllava dal 1999, ora rifugiatosi in Russia con moglie e famiglia. Tra le numerose parti nel conflitto (Stati Uniti, Turchia, curdi e Governo di salvezzano, solo per citarne alcuni), anche lehanno oltrepassato il confine e controllano ora la cima del monte Hermon. Era da più di cinquant’anni che l’esercito di Tel Aviv non controllava una parte di territoriono. La paura principale è che il vuoto di potere possa favorire gruppi integralisti, l’in primis. A riguardo, Joeha dichiarato che Washington “non lo permetterà”, confermando inoltre una serie di raid contro le postazioni dello Stato islamico.