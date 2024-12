Liberoquotidiano.it - Selva Candida: la qualita' del vivere nel nuovo quartiere di Roma Nord

Leggi su Liberoquotidiano.it

(Adnkronos) - Sabato 14 dicembre l'Open Day per i cittadini che potranno scoprire il progetto di CMB con abitazioni innovative, spazi verdi e servizi per la comunitàDopo anni di silenzi, con l'attuale Amministrazione Comunale il Programma Integrato diprende finalmente vita. È un intervento che sa di rinascita, un tassello di bellezza e sostenibilità in un quadrante diche per troppo tempo ha atteso soluzioni, risposte, prospettive. Ora, su questo lembo di città che ora si proietta verso il futuro, sorge il progetto "": non solo nuove case, ma unmodo di, una sinfonia di verde, luce e connessioni urbane che rompe con la tradizione dei quartieri dormitorio.Il polmone verde e la connessione ritrovataIncastonato tra il G.R.A. e via, il progetto (https://www.