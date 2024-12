Ilrestodelcarlino.it - Rovigo, Chiara Nencioni presenta il suo libro sulla persecuzione di rom e sinti nell'Italia fascista

, 9 dicembre 2024 – Un racconto fatto di documenti e testimonianze dirette. L’Associazione Culturale Miiana, in collaborazione con Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’) e IstPolRec (Istituto Polesano per la Storia della Resistenza e dell'Età contemporanea), organizza, mercoledì 11 dicembre alle 17a sede in piazza San Bortolo 18, lazione del‘A forza di essere vento. Ladi rom e’, scritto dalla ricercatrice e autrice. Allazione interverrà Carlo Cavriani, giornalista e presidente della Miiana, che dialogherà con l’autrice in un incontro che si preannuncia denso di spunti di riflessione e attualità. Di cosa parla ilIl volume, edito da Edizioni Ets, affronta un tema di straordinaria rilevanza storica e morale: lasubita dalle comunità rom edurante il fascismono, tra internamenti nei campini e deportazioni nei lager nazisti.