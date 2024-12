.com - Promozione / Fermignanese di nuovo al comando; chi campione d’inverno?

Leggi su .com

Il punto sulla penultima giornata del girone d’andata. Il colpaccio dell’undici di Pazzaglia a Jesi, con gli spalti dello stadio Carotti sempre più vuoti, è un segnale. Campionato molto equilibrato. Se ne è andato un girone intero, restano novanta minuti al giro di boa VALLESINA, 9 dicembre 2024 – E’ stata una giornata pro.Si partiva con la Jesina ale con le prime quattro in classifica generale che si incrociavano l’una contro l’altra.Lo stato del CarottiE’ finita con lache ha espugnato il Carotti di Jesi, desolatamente con spalti sempre più vuoti e con il terreno di gioco che non ne può più, ed al tempo stesso con la divisione della posta in palio tra Tavullia e Vismara.Detto che la formazione di Fulgini (Vismara) oltre a conquistare un ottimo punto in casa del Tavullia Valfoglia è anche la squadra che è riuscita a mantenere l’imbattibilità: unica formazione del Girone che non ha mai perso.