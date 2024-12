Sport.quotidiano.net - Promozione. Al Neri il Castello è senza rivali. Fontanelli stende la Ginestra

CASTELFIORENTINO UNITED 10 CASTELFIORENTINO UNITED: Pulidori, Nidiaci, Sebastiano, Chiti, Pisaneschi, Mancini, Locci (70’ Zohouli), Bagnoli,, Leoncini (82’ Duranti), Mhilli (82’ Mori). A disp.:, Maltinti, Petri, Fè, Reale, Boye. All.: Bartalucci.: Parrini, Parrino, Maggiorelli, Potogu, Iovino (77’ Vettori), Melaccio, Checcucci (46’ Esposito), Giannelli (61’ Vargas), Mannini, Mazzuoli (90’ Lombardi), Rizzo T. (46’ Bagni). A disp.: Hila, Ficai, Geri, Musetti. All.: Rizzo M. Arbitro: Simoncini di Pontedera. Rete: 47’. CASTELFIORENTINO – Successo di misura ai danni dellaper il Castelfiorentino United, che continua nella propria marcia trionfale al(quinta vittoria in otto gare con un solo ko davanti al proprio pubblico). Decisivo il gol in avvio di ripresa di(nella foto), al quarto centro stagionale, che poi la squadra di Bartalucci ha difeso con ordine fino al triplice fischio finale.