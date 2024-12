Gqitalia.it - Perché è il momento di pensare di comprare un orologio oro

C'è stato un tempo in cui l'd'oro era il re incontrastato del polso maschile. Poi è arrivata l'epoca degli smartwatch, dei cinturini in silicone e dei quadranti sobri, quasi invisibili. Ma come si dice? La moda è ciclica, e oggi gli orologi d'oro stanno vivendo un ritorno in grande stile. Chi dobbiamo ringraziare? Un mix esplosivo di trend, nostalgia e, ovviamente, i soliti noti paparazzati con modelli che sembrano gridare: "Sono qui per farmi notare, e ci riesco benissimo".Da Adam Brody a Jacob Elordi: l'oro è di modaPartiamo da Jacob Elordi, ormai simbolo di eleganza casual con quel suo Rolex Day-Date in oro giallo che spunta dal polsino.