Secoloditalia.it - Musk è amico della Meloni, suicidio del Pd: chiede lo stop degli investimenti Starlink in Italia

Elonè troppodi Giorgia: dunque va fermato, combattuto, messo all’indice, anche se ha intenzione di portare soldi ine investire in tecnologia, sulla nostra tecnologia, spaziale e non. Il Pd, quando c’è da fare politica per contrapposizione, non si fa troppi scrupoli e arriva a presentare due emendamenti “anti” al Senato in merito al ddl Concorrenza. Un vero e proprio segnale di ostilità, quello del partito di Elly Schlein, al magnate americano. “Guerre stellari” a chi vuole investire, nei giorni in cui “Stellantis” mette in ginocchi l’con le sue confuse e masochistiche politiche industriali e occupazionali. La “resistenza” del Pd arriva contro il colossorete di connettività satellitarearriva proprio mentre il governo sta valutando l’utilizzo di questi servizi per garantire la copertura internet nelle aree più remote del paese.