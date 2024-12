Muore a 9 anni dopo aver mangiato gli gnocchi al ristorante | Era allergica al frumento

Leggi su Open.online

Una bambina di 9è morta giovedì 5 dicembre probabilmente per uno shock anafilattico. La minorenne, arrivata in arresto cardiorespiratorio in due ospedali della Capitale, mezz’ora prima di sentirsi male, secondo quanto anticipato dall’edizione romana de La Repubblica, avevaun piatto di. Per rianimarla sarebbe stata utilizzata anche l’adrenalina, ma, nonostante i tentativi di infermieri e medici, non c’è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni eraal.L'articoloa 9glial: «Eraal» proviene da Open.