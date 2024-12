Liberoquotidiano.it - Moda e arte, matrimonio d'amore: tutti pazzi per l'art licensing

L'ispira sempre di più collezioni fashion che si arricchiscono di contenuti e diventano anche un po' divulgative di elementi culturali. Negli anni numerose sono state le case diche hanno preso dei movimenti artistici o dei periodi storici come fonte ispirazione; altri hanno utilizzato famose opere d'come immagini per le stampe dei capi di abbigliamento. Spesso però, dietro a queste operazioni, ci sono degli specialisti che curano e gestiscono questi progetti e che valutano molto attentamente le collaborazioni tra le diverse realtà. Per capire meglio questo mondo, ne abbiamo parlato con IBC di Lugano e con Elisabetta Treggiari che sta seguendo progetti che vedono protagonisti grandissimi nomi dell'abbigliamentoe fast fashion globali come Shein, Jack&Jones e Chevignon, per dirne alcuni.