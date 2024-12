Mistermovie.it - Mister Movie | Il video di Sonic 3 mostra Jim Carrey nei panni di due Robotniks

La Paramount Pictures ha rilasciato uno speciale dietro le quinte che accende i riflettori sul ruolo ampliato di Jiminthe Hedgehog 3, in uscita il prossimo 20 dicembre. Questa puntata vedeinterpretare non solo il temibile Dr. Ivo Robotnik, ma anche il suo nonno, Gerald Robotnik, aggiungendo un nuovo strato di comicità e dinamismo al film.Due Robotnik per il prezzo di unoNeldietro le quinte, Jimha raccontato con il suo tipico umorismo il doppio lavoro svolto per interpretare entrambi i personaggi: "Quando mi hanno detto che avrei interpretato due Robotnik, ero felicissimo. Finché non ho capito che stavo facendo il doppio del lavoro per la stessa paga". La performance disi distingue per il modo in cui differenzia i due personaggi: voci, movimenti e persino i baffi falsi giocano un ruolo fondamentale nel definire le loro personalità.